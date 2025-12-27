Estatal Codelco y SQM crean la mayor empresa de Chile para explotar litio

La estatal chilena Codelco, la principal productora mundial de cobre, y la minera privada SQM anunciaron el sábado la creación de una gigantesca empresa para la explotación de litio en Chile, el país con la mayor reserva de este metal clave en la transición energética.

Chile es el segundo productor mundial de litio, un metal liviano usado para baterías de autos eléctricos con el que se busca dejar atrás los combustibles fósiles.

La asociación público-privada se llamará "Nova Andino Litio SpA" y "desarrollará las actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta 2060", anunció Codelco en un comunicado luego de que los entes reguladores autorizaran la alianza.