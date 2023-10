La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) negó este lunes que haya donado crudo a Cuba y que por ello le hayan negado un crédito en Estados Unidos.

Durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, el director de la firma, Octavio Romero, respondió cuestionamientos y reclamos de legisladores opositores sobre el tema.

"Para que quede claro: Pemex, Petróleos Mexicanos, no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero", dijo el funcionario.

Los diputados críticos del oficialismo hicieron eco de un estudio de la Universidad de Texas según el cual México habría enviado "gratis" el equivalente a 200 millones de dólares a la isla.

Este supuesto apoyo al gobierno de La Habana, según reportes de prensa retomados por los legisladores, le habría costado a Pemex ser sancionado con la negativa de un préstamo de 750 millones de dólares por parte del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM), lo que también fue rechazado por Romero.

"Primero dijeron que nos habían multado los del Exim Bank, no es cierto. Y no hay ninguna cancelación, fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito, ni hay multa ni cancelación por parte del Exim Bank con relación a Pemex", dijo el funcionario.

Según estadísticas de Banxico, el banco central mexicano, de enero a julio de este año, México ha exportado petróleo a Cuba por 20,6 millones de dólares.

El gobierno cubano advirtió que durante octubre la isla sufrirá de una escasez de combustibles debido a que algunos países no han podido cumplir con sus entregas a la isla, sometida por Estado Unidos a un bloqueo económico desde hace seis décadas.

