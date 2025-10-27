Estatal mexicana Pemex reduce sus pérdidas en el tercer trimestre

La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una menor pérdida en el tercer trimestre del año respecto al mismo lapso de 2024, ante una disminución en su costo de ventas y una utilidad cambiaria.

Pemex, la empresa más grande de México, batalla desde hace años con una pesada deuda y una menor producción de hidrocarburos.

El gobierno mexicano anunció en agosto un plan de rescate para la petrolera estatal, que incluye una millonaria colocación de bonos y un fondo para apuntalar proyectos de exploración y producción.

Además, el magnate Carlos Slim, el hombre más rico del país, anunció una multimillonaria inversión para perforar una treintena de pozos petroleros pertenecientes a la empresa.

La empresa dijo este lunes en su reporte financiero que perdió 61.200 millones de pesos (unos US$3300 millones). La cifra se compara con una pérdida de 161.500 millones de pesos (unos US$8700 millones) en el tercer trimestre de 2024.

Pemex añadió que su deuda registró un saldo de US$100.300 millones.

La petrolera pasó de un pico de producción de 3,4 millones de barriles diarios en 2004 a 1,6 millones de barriles en el tercer trimestre de 2025.

La empresa dijo que operó en un "entorno marcado por presiones en los precios internacionales del crudo y desafíos técnicos derivados de la maduración de campos estratégicos".

