Estatal Petroecuador prevé aumentar producción a más de 380.000 barriles equivalentes por día desde mayo

QUITO, 3 mar (Reuters) - La petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, dijo el martes que proyecta un pico de producción de más de 380.000 barriles de petróleo equivalentes por día (bpepd) a partir de mayo, debido a una campaña de perforación prevista para este año.

Además, sostuvo que prevé incrementar la oferta exportable del país en 2 millones de barriles de petróleo adicionales por los meses de marzo y abril.

Petroecuador "implementa planes de comercio internacional que permitan reducir diferenciales de precio, entre los que se incluyen contratos de mediano y largo plazo", agregó la empresa en un comunicado.

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)