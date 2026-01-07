Estatal venezolana Pdvsa dice que avanza en negociación con EEUU para venta de petróleo

7 ene (Reuters) - La estatal venezolana Pdvsa informó el miércoles que avanza en las negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, y un miembro de la junta directiva de la compañía declaró a Reuters que Washington tendrá que comprar los cargamentos a precios internacionales.

Washington anunció el martes un acuerdo para exportar hasta US$ 2000 millones en crudo venezolano a Estados Unidos, una señal de que los funcionarios del Gobierno de Caracas están respondiendo a la exigencia de Donald Trump de que abran el sector petrolero a las compañías estadounidenses o se arriesguen a una mayor intervención militar.

Trump ha dicho que quiere que la presidenta encargada Delcy Rodríguez otorgue a Estados Unidos y a sus empresas "acceso total" a la industria petrolera de Venezuela.

Pdvsa indicó en un breve comunicado que las partes han estado dialogando sobre términos similares a los que rigen con socios extranjeros como Chevron.

"Este proceso (...) está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficios para ambas partes", dijo Pdvsa.

Por su parte, Wills Rangel, miembro de la junta directiva de Pdvsa, declaró a Reuters que Estados Unidos tendrá que comprar los cargamentos a precios internacionales si desea adquirir petróleo venezolano.

"Si (EEUU) lo quiere comprar, lo tendrá (...) a precio internacional", dijo Rangel, también líder sindical petrolero.

"No como él (Trump) pretende, que nosotros ese petróleo es de ellos porque nosotros le debemos. Nosotros no le debemos nada a los Estados Unidos".

Chevron, que cuenta con una licencia especial de Estados Unidos a pesar de las sanciones, actualmente exporta desde el país sudamericano, añadió Rangel.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió en 2025 una licencia restringida a Chevron que le permite exportar petróleo. Pero bloquea cualquier pago al Gobierno, lo que redujo la cantidad de dólares disponibles para el mercado cambiario.

(Redacción de Reuters. Editado por Javier Leira)