Estatal venezolana PDVSA dice que sus operaciones no se vieron afectadas por ciberataque y culpa a EE. UU.

15 dic (Reuters) - La petrolera estatal venezolana PDVSA dijo el lunes en un comunicado que fue víctima de un ciberataque orquestado por conspiradores estadounidenses y nacionales y agregó que sus operaciones no se vieron afectadas, pero cuatro fuentes indicaron que los sistemas seguían inactivos, lo que incidió en las entregas de carga de petróleo.

El ataque se produce en un contexto de alta tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, que incluye un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, ataques estadounidenses contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes que han causado la muerte de unas 80 personas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que pronto podrían comenzar operaciones terrestres en Venezuela y el gobierno venezolano acusa a Washington de buscar un cambio de régimen para apoderarse de las vastas reservas petroleras del país.

La incautación de un petrolero la semana pasada —la primera que ocurre de un cargamento de petróleo venezolano desde la imposición de las sanciones en 2019— ha provocado una fuerte caída en las exportaciones petroleras venezolanas, y Cuba, afectada por una crisis y con dificultades para abastecer su red eléctrica, corre el riesgo de perder el suministro.

El ataque "orquestado por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país al desarrollo energético soberano", fue repelido gracias al personal de PDVSA, según el comunicado, que añadió que el ataque formaba parte de los esfuerzos de Estados Unidos por controlar el petróleo venezolano "por la vía de la fuerza y ​​la piratería".

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La estatal señaló que "las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo. Por lo que se mantiene la continuidad operativa de la industria".

El Gobierno venezolano suele atribuir problemas como los apagones a conspiradores de la oposición y entidades extranjeras como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, sin aportar pruebas.

Sin embargo, fuentes indicaron que los efectos del ataque persistían.

"No hay despacho (de cargamentos) y está todo (el sistema) caído", dijo una fuente de la industria.

Otras fuentes indicaron que PDVSA ordenó a los trabajadores administrativos y operativos desconectarse de los sistemas de la compañía y limitó el acceso a los empleados indirectos a las instalaciones de la industria. (Redacción Reuters)