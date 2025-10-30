Estatua de Maradona recorre Nápoles en recuerdo del astro argentino

NÁPOLES, ITALIA, 30 oct (Reuters) - Un coche pintado con el característico color azul del Nápoles recorrió el jueves las calles de Nápoles portando una estatua del fallecido astro del fútbol Diego Armando Maradona, con motivo de la celebración de su 65 cumpleaños.

El argentino, que inscribió su nombre en la historia del Nápoles como campeón de la Serie "A" italiana en 1987 y 1990, es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La estatua de Maradona, que falleció de un infarto en 2020 y habría cumplido 65 años el jueves, salió del Museo Maradona para recorrer la ciudad durante todo el día.

"Diego no está muerto. Su cuerpo murió, pero su alma vive dentro de nosotros, los napolitanos, dentro de toda la gente que lo quiere. Llevo años celebrando el cumpleaños de Diego. Diego siempre está presente. Y lo bonito es que Diego pertenece al pueblo", dijo Massimo Vignati, propietario del Museo Maradona.

Los aficionados del Nápoles recordaron la influencia de Maradona en la vida de los italianos.

"(Diego es) unidad. Unió a la gente, incluso a los del norte que estaban en nuestra contra. Gracias a Diego, la gente que no es de Nápoles también se ha unido", dijo un vecino de la ciudad.

