28/04/2023 Este actor ha cuadriplicado sus ingresos haciéndose pasar por el Rey C. MADRID, 8 (EDIZIONES) Este imitador ha estado utilizando su aspecto y sus dotes de actor para hacerse pasar por el rey Carlos III. Tal es su parecido que asegura no viajar en metro para evitar las miradas y preguntas del público. Desde que el ex príncipe fue declarado rey, su trabajo se ha incrementado doblemente.