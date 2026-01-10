Este año se lanzarán 65 satélites para el programa espacial europeo

La ESA tiene cinco objetivos clave para 2026, entre ellos: la protección de la Tierra y los estudios climáticos, con 48 satélites de observación de la Tierra, en comparación con los 22 de 2025; la exploración con 12 nuevas misiones; el fortalecimiento de la autonomía de Europa en el acceso al espacio con el debut del nuevo lanzador Ariane 64; la aceleración del crecimiento y la competitividad de Europa; y la inspiración de las generaciones más jóvenes.

La observación de la Tierra también cuenta con la mayor asignación de financiación para 2026, con un total de 2400 millones de euros. Le siguen la navegación por satélite (1.200 millones de euros), la conectividad y la seguridad de las comunicaciones (996 millones de euros), la exploración humana y robótica (818 millones de euros), el transporte espacial (698 millones de euros) y los programas científicos (692 millones de euros).

Los eventos espaciales europeos del nuevo año arrancarán con la misión de la astronauta Sophie Adenot, parte de la misión Crew 12, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de febrero.

La Luna también es un foco clave para la ESA, con su participación en la misión Artemis 2, que se dirige a la órbita lunar, en el marco de una sólida colaboración con la NASA, que Aschbacher calificó de "positiva".

"Trabajamos a diario en la Estación Espacial Internacional", añadió, "y también en la observación, la ciencia y la exploración de la Tierra: colaboramos en muchas áreas". La NASA también ha confirmado su contribución al rover Rosalind Franklin, "listo para su lanzamiento en 2028" y destinado a aterrizar en Marte como parte de la misión ExoMars.

El vuelo inaugural de la versión de cuatro propulsores del lanzador Ariane 6 (Ariane 64), que será un vuelo comercial, también está programado para el primer semestre del año, al igual que las nuevas pruebas del Space Rider, la primera nave espacial reutilizable de Europa.

Flyeye, el telescopio especializado en la vigilancia de asteroides, actualmente ubicado en Matera y cuya instalación está prevista en Sicilia, comenzará a operar en mayo. La misión Plutón, que buscará planetas similares a la Tierra, tiene su lanzamiento programado para finales de año. La misión Smile, que recopilará datos sobre el viento solar, también se lanzará en el segundo trimestre de este año, lo que marcará la finalización del período de entrenamiento para los nuevos astronautas de la ESA.

El lanzamiento del satélite meteorológico MTG-12 está previsto para el tercer trimestre de 2026, y el 12 de septiembre, varios telescopios de la ESA se enfocarán en el eclipse solar total.

Los datos de las misiones científicas Euclid se publicarán en octubre y, finalmente, los datos de Gaia llegarán en diciembre, mientras que la misión Hera llegará al asteroide Dimorphos. (ANSA).