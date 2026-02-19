Este bronce es por haber confiado tras el accidente, afirma Ana Alonso

Feliz como si hubiera ganado el oro, la española Ana Alonso, que hace cinco meses sufrió un grave atropello que le provocó varias lesiones importantes, estimó que el bronce olímpico del esprint de esquí de montaña logrado este jueves es un premio a no haber perdido la confianza frente a la adversidad

"Estoy inmensamente orgullosa. Este bronce es por haber confiado en mí después del accidente, hasta el final", declaró la esquiadora andaluza de 31 años a su paso por la zona mixta, envuelta en una bandera de España y repitiendo que la medalla pesaba mucho

"Desde que tuve el accidente he venido diciendo que el objetivo era el mismo, una medalla en el esprint y luchar por el oro en el relevo (mixto, el sábado junto a Oriol Cardona). La gente me miraba entonces como si estuviera loca, me decían que ya me podía dar por contenta si podía estar en los Juegos Olímpicos. Y mira, aquí estamos con esto", apuntó, señalando su bronce

Su tercer puesto en el esprint llegó además con remontada incluida, ya que antes del último cambio de esquís iba quinta y logró adelantar dos posiciones in extremis

"En el último tramo he ido a muerte. De pronto, cuando he empezado a bajar, he dicho 'Joder, que voy tercera'. No me lo creía, he tenido que mirar para atrás un par de veces para confirmar efectivamente que iba tercera, no me lo creía. Creo que esa bajada la voy a recordar toda mi vida", aseguró con emoción

- En recuerdo de su padre -

Ana Alonso quiso también tener una dedicatoria especial para su padre Gerardo, fallecido en 2010 en un accidente de montaña y que fue un pionero en este deporte

"Lo que la vida te quita, muchas veces te lo devuelve. Así que hay que seguir siempre. Mi camino es mi camino, tenía que ser así. Lo que he vivido es lo que me ha hecho ser la persona que soy. La vida me ha quitado muchas cosas, pero me ha dado también la oportunidad de vivir la vida con la que soñaba", indicó

Ana Alonso tiene ahora la posibilidad de irse de Milán-Cortina con otra medalla, ya que el sábado disputa el relevo mixto haciendo tándem con Oriol Cardona, campeón olímpico de esprint este jueves

"Nuestro objetivo es el oro. Si lo conseguimos, genial. Y si no, también", sentenció