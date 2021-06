Este chico se atreve a hacer parkour saltando de viga en viga en un parque de Colombia

MADRID, 30 jun. (EDIZIONES)

Este valiente atleta de parkour realizó una peligrosa acrobacia sobre unas vigas de hormigón el pasado el 14 de marzo.

Kervin Hernández fue grabado saltando de una viga de hormigón a otra y realizando una voltereta, en un parque de Bogotá, Colombia.

A pesar de los varios metros de altura que lo separaban del suelo, este joven logró realizar la acrobacia controlando los nervios y afinando la precisión

https://www.youtube.com/watch?v=VkrVxysCX_M

"Había visto estas vigas tres meses antes de que se grabara el vídeo, pero no había tenido la confianza y el valor de intentarlo a esa altura", contó Kevin a Caters. "Cuando por fin lo hice, me sentí tranquilo, aunque me seguía dando miedo", añadió.

Europa Press