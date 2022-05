Este creativo hombre creó una montaña rusa gigante en la habitación de su casa utilizando una impresora 3D

El streamer de Twitch Ryan Perkins, del Reino Unido, grabó varios vídeos de su montaña rusa de juguete en funcionamiento. El artista, creó la pista y las plataformas utilizando piezas de construcción Knex que formaban un complejo diseño de montaña rusa.

Esto se acompañó de componentes impresos en 3D para añadir movimiento funcional a la pista y dar vida a su montaña rusa. Ryan ha transmitido varias horas de su progreso mientras construía la creación en Twitch, al tiempo que ha recibido más de un millón de "me gusta" en TikTok.

Ryan dijo: He recibido comentarios en las redes sociales como: "He estado aquí desde que empezaste, tío, solo quería decir que has crecido mucho". Otro usuario dijo: "¡Dios mío, qué bueno! Me gusta mucho".