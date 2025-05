Este Derby de Kentucky podría ser ideal para corredores en lodo con un pronóstico de lluvia

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — El Derby de Kentucky es difícil de ganar, con un enorme grupo de caballos a todo galope y 150.000 fanáticos gritando en las gradas. Si añadimos un pronóstico de lluvia que podría convertir la pista de tierra de Churchill Downs en algo parecido a la mantequilla de maní, se vuelve aún más complicado.

Un grupo de 19 caballos tresañeros está listo para correr la milla y un cuarto por un premio de 3,1 millones y la guirnalda de rosas rojas el sábado. Complicando las cosas está un pronóstico de 65 grados (18 grados Celsius) con un 90% de probabilidad de lluvia.

El clima húmedo no solo es un fastidio para aquellos que desean las condiciones más justas de la pista. El Derby también es una gran fiesta y desfile de moda, y la lluvia significa sacar los ponchos —no se permiten paraguas— para proteger los enormes sombreros y vestidos florales.

Trece de los contendientes del Derby, incluido el favorito Journalism (3-1), nunca han corrido en una pista mojada. El barro que golpea sus caras podrían ser un desánimo.

“Puede que use tres pares de gafas”, dijo Brian Hernandez Jr., quien montará a Burnham Square.

Seis de los menos favoritos tienen experiencia en el lodo, con cuatro ganando. Coal Battle tiene 2-2. Luxor Cafe, con base en Japón, tiene 4-3. Los otros son Neoequos y American Promise, entrenados por D. Wayne Lukas, de 89 años.

El último Derby corrido en una pista fangosa fue en 2019, cuando Country House ganó por una descalificación que no tuvo nada que ver con el clima. La última pista embarrada fue en 1989, cuando Sunday Silence ganó.

El entrenador Bob Baffert busca una séptima victoria —un récord— en su regreso tras una suspensión de tres años. Ensillará a Citizen Bull, el campeón de dos años del año pasado. El potro parte desde el temido puesto número uno, dejándole poca opción más que llegar al frente antes de que el resto del grupo lo alcance, potencialmente cortándole el paso.

“Le vamos a decir que salga de ahí como si acabara de robar un banco”, dijo Baffert.

Ningún caballo ha ganado desde el puesto número uno desde Ferdinand en 1986.

El otro caballo de Baffert, Rodriguez, fue retirado el jueves por un pie magullado, moviendo a Baeza al grupo. Grande, el único caballo del entrenador Todd Pletcher, se retiró el viernes por la misma razón.

Steve Asmussen, otro entrenador en el Salón de la Fama, intenta romper una racha de 26-0 en el Derby con un par de caballos de 20-1: Publisher y Tiztastic. Ambos están uno al lado del otro en la puerta de salida.

Sovereignty, la segunda opción temprana de 5-1, ganó en Churchill Downs el otoño pasado. Intentará romper una racha de 13-0 en el Derby para Godolphin, el establo de carreras del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

“Sé que le encanta esta pista, así que ahora estoy listo para una buena carrera con él”, dijo el jockey venezolano Junior Alvarado.

Sandman, la tercera opción temprana de 6-1, es el caballo más caro del grupo con 1,2 millones. Por el contrario, Chunk of Gold, con una probabilidad de 30-1, fue comprado por 2.500 dólares.

“Ha habido muchos caballos caros que no han resultado y muchos baratos que sí lo han hecho”, dijo el entrenador de Chunk of Gold, Ethan West. “No es como si fuera un animal grande, robusto y de aspecto grandioso. Es muy guapo, pero no se parece a Journalism, eso seguro”.

Journalism lució como el favorito del Derby mientras entrenaba durante una semana mayormente libre de lluvia en la pista y parte desde el octavo puesto.

“La historia del Derby suele ser un cuarto de milla inicial bastante vibrante", dijo el entrenador Michael McCarthy. “Él será parte de eso, probablemente solo un poco detrás de la velocidad”.

El potro con base en el sur de California tiene una madre llamada Mopotism y, al quere usar un un nombre que terminara en “ismo”, el copropietario Aron Wellman se inspiró en su antiguo trabajo como editor deportivo del periódico de la Beverly Hills High School.

“Ahora más que nunca, en el clima en el que vivimos, los periodistas y el periodismo responsable son tan importantes”, dijo. “Es tan significativo que un caballo llamado Journalism vaya a tener todas las miradas puestas en él”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.