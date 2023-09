Estas impactantes imágenes muestran el momento en que un hombre evita 'por los pelos' ser atropellado por su propio camión.

Robin Bradford filmó a un hombre evitando frenéticamente ser arrastrado bajo las ruedas de su camión después de que el vehículo empezara a rodar hacia atrás en dirección a la carretera.

El hombre consiguió detener el camión y aparcarlo de nuevo en la calzada después de que la puerta del lado del conductor quedara atascada en la valla.

Afortunadamente, Robin confirmó que no hubo heridos por el incidente. Sin embargo, los usuarios de internet han mostrado sus preocupación: "No me estoy burlando porque las cosas pasan, pero tengo que preguntar, ¿qué estabas haciendo o intentando?", "¡Qué suerte tienes de no haber perdido la pierna! ¡Gracias valla!".