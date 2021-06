23-06-2021 Este hombre enseña con humor cómo se expresan los alemanes ante situaciones cotidianas. MADRID, 23 jun. (EDIZIONES) "In Germany we don't say" (en Alemania no decimos) es la frase con la que Jochen Hencke, conocido como @schneeengel.official, empieza sus vídeos en TikTok, donde hace humor mientras explica las diferencias más notables entre el inglés y el alemán a la hora de expresarse para una audiencia de más de 25.000 seguidores. POLITICA YOUTUBE - CATERS - @SCHNEEENGEL.OFFICIAL