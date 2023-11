Este surfista desafortunado fue golpeado por una ballena después de que la bestia de las profundidades saliera a la superficie y chocara con el hombre, arrastrándolo hacia abajo.

Jason Breen, de 55 años, logró captar este momento único mientras practicaba windsurf frente a la costa de Mona Vale, en Sídney (Australia): "Pensé que todo había terminado para mí. Mientras estaba atrapado bajo la ballena, pensé que me ahogaría, que así es como se siente en los últimos momentos de tu vida".

En las imágenes se puede ver a la enorme ballena jorobada chocando contra Jason y arrastrándolo 6 metros bajo la superficie después de que la correa que lo ataba a la tabla de surf se enganchara en la ballena.

Afortunadamente, Jason consiguió salir relativamente ileso del incidente: "Me duelen mucho los músculos y el hombro a causa del impacto, pero me he recuperado totalmente.

"Después del incidente, he vuelto al agua con más calma. Creo firmemente que la ballena no quería hacerme daño y que estaba jugando".