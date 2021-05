Este hombre tropieza más de dos veces con un par de macetas colgantes que él mismo instaló

MADRID, 12 may. (EDIZIONES)

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, aunque en ocasiones pueden llegar a ser más.

La mujer de Mark Barrow quiso acicalar la casa con un par de macetas colgantes con flores a las que él no consiguió adaptarse y terminó dándoles un cabezazo.

En abril, Mark instaló unas cestas colgantes a ambos lados de la puerta principal en West Sussex (Reino Unido), siguiendo los deseos de su mujer.

Sin embargo, Mark no se terminó de acostumbrar a su nuevo entorno y, desde que las instaló, ha estado dándose cabezazos contra las macetas tal y como se puede ver en las imágenes capturadas por la cámara de la puerta principal.

https://www.youtube.com/watch?v=GBgDWgNdewc

Mark dijo a Caters: "Me encantan, tienen un aspecto estupendo y lo siguen teniendo, pero me resultan molestas porque me sigo golpeando la cabeza con ellas".

