El joven londinense de 20 años filmó en time-lapse cómo envolvía la habitación de su hermana pequeña con papel de regalo navideño.

La histeria se apoderó de él cuando consiguió cubrir cada centímetro de la habitación, puesto que, tardó horas en hacerlo.

"Quería gastarle una broma a mi hermana, así que dije qué no envolver toda su habitación con papel de regalo de Navidad.En cuanto empecé, me di cuenta de que me iba a llevar mucho más tiempo del que había previsto.Pero seguí adelante y el efecto final parecía una locura y todo el mundo en los comentarios estaba de acuerdo", declara el veinteañero.

El vídeo, publicado en redes sociales, recibió cientos de comentarios de usuarios a los cuales les encantaba la idea y la calidad del envoltorio.