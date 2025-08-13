Este martes 12 de agosto fue el día más cálido de la ola de calor, con 165 estaciones de Aemet con 40°C y tres con 45°C

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Este martes 12 de agosto fue el día más cálido de la ola de calor. En total, 65 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) superaron o igualaron los 40ºC, 62 los 42ºC y tres sobrepasaron los 45ºC: Badajoz-Universidad (45,5ºC), Tablada en Sevilla (45,2ºC) y El Granado en Huelva (45,1ºC). Así lo ha detallado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en su resumen de fenómenos significativos registrados de manera provisional en los observatorios de la red de Aemet. Respecto a las mínimas, se registraron 8,4ºC en Pradollano en Sierra Nevada y 9,3ºC en el Puerto del Pico en Ávila.

Por otro lado, Camacho ha explicado que ayer se registraron precipitaciones acompañadas de tormenta en numerosos puntos de la Península, principalmente en los sistemas montañosos pero también en el llano y en zonas en las que el calor apretaba. Por esta parte, destaca los 47 litros por metro cuadrado (l/m2) caídos en Artesa de Segre de los que 44,2 l/m2 cayeron en una hora, los 32,6 l/m2 de Matacán en Salamanca, con 30 litros en una hora y los 32,2 l/m2 de Navalvillar de Ibor en Cáceres. Además, muchas de estas tormentas estuvieron acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento. La lista de rachas de viento que superaron los 70 kilómetros por hora (km/h) en el día de ayer es extensa y está encabezada por dos estaciones de Badajoz: Fuente de Cantos con 99 km/h y Retamal de Llerena con 90,4 km/h. Muchos de estos registros elevados se deben a rachas asociadas a tormentas.