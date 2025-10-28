Este truco hace que tu ropa se seque el doble de rápido dentro de casa: perfecto cuando tienes prisa por ponértela

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Secar la ropa dentro de casa puede convertirse en un auténtico reto, sobre todo en los meses fríos o lluviosos. Las prendas tardan más en secarse, la humedad se acumula y el ambiente se vuelve más pesado. En este contexto, cualquier método que acelere el proceso se convierte en un salvavidas doméstico, especialmente cuando hay prisa por ponerse una camisa o un jersey que acaba de salir de la lavadora.

Entre los trucos más eficaces y seguros destaca uno que se ha popularizado en los últimos años: el método de la toalla y la plancha. Una solución casera y rápida que permite eliminar gran parte de la humedad en cuestión de minutos sin recurrir a la secadora. El secreto está en combinar el poder absorbente del algodón con el calor de la plancha. De esa forma, la toalla actúa como una especie de "esponja térmica", capaz de extraer la humedad de la prenda al mismo tiempo que el calor acelera su evaporación.

CÓMO HACERLO PASO A PASO

Para que funcione, lo primero es elegir una toalla completamente seca. Cuanto más grande sea, mayor será su capacidad para absorber agua. Una vez terminada la lavadora, extiende la prenda húmeda sobre una superficie plana -una mesa o una tabla de planchar- y coloca la toalla encima, cubriéndola por completo.

Calienta la plancha a temperatura media-alta, pero sin vapor. Pásala suavemente por encima de la toalla con movimientos continuos, sin detenerte en un punto fijo para evitar marcas. Al hacerlo, el calor se transfiere a través de la toalla, que absorbe el exceso de humedad de la prenda. Si la toalla se humedece, basta con sustituirla por otra seca y repetir el proceso. En pocos minutos notarás que la prenda está mucho más ligera y lista para terminar de secarse de manera natural.

OTROS TRUCOS QUE TAMBIÉN AYUDAN

Además del truco de la toalla y la plancha, existen otras formas sencillas de reducir el tiempo de secado dentro de casa. Una de las más eficaces consiste en colgar la prenda en una percha y usar un secador de pelo, manteniendo una distancia de al menos un palmo para evitar que el calor directo dañe el tejido. El aire caliente ayuda a eliminar la humedad superficial y deja la ropa lista en cuestión de minutos.

Si tienes calefacción, puedes colocar la prenda cerca del radiador -nunca encima- para aprovechar el calor sin obstruir la circulación del aire. El flujo de aire cálido favorecerá la evaporación de la humedad y acelerará el secado. También resulta útil colocar un deshumidificador cerca de la prenda colgada, ya que absorberá la humedad del ambiente y evitará que el aire se sature. Por último, un ciclo de centrifugado extra en la lavadora puede marcar la diferencia: cuanta menos agua retengan las fibras, menos tiempo necesitará la ropa para secarse.