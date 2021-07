Esteban Granero anuncia su retirada: "Nada es triste hasta que se acaba. Entonces todo lo es"

El futbolista español Esteban Granero ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 34 años, después de casi dos décadas "de un camino apasionante" que le ha llevado, entre otros, por Real Madrid, Getafe, Real Sociedad o Espanyol.

"Nada es triste hasta que se acaba. Entonces todo lo es", escribió el centrocampista madrileño, que la pasada temporada militó en el Marbella FC, en una extensa carta de despedida. "Decía Kipling que el éxito y el fracaso debieran ser tratados de igual manera, como los dos impostores que son. Falsos absolutos, trampas semánticas. Por lo menos es mi consuelo, yo que me he enfangado más con los segundos que probado las mieles de los primeros, ver en ambos manifestaciones de una misma cosa, tributos anecdóticos de un camino apasionante", expresó.

"Puedo reconocer el éxito "como un comentario de otra cosa que no alcanzamos, y que está ahí al alcance del salto que no damos". Y viene con la misma estoica ilusión que tendría si fuera posible. Eso he aprendido. En el umbral, un último vistazo atrás y este es mi suspiro. La Granada que abandono es mucho más bella de lo que me propuse y mucho menos de lo que debería", continuó.

El 'Pirata' quiso acordarse de todos y cada uno de los que le han acompañado "en algún momento" durante todos estos años. "A los que me hicieron bien, total agradecimiento. Pero los que me ayudasteis y no llegué a enterarme de ello, ni saber jamás de vosotros, amor eterno. A los que hice bien alguna vez, me disteis más que yo a vosotros. A los que me hicieron mal cuando no lo merecía, no os guardo rencor. A los que hice mal, es buen día para reconocer que me arrepiento", afirmó.

Además, tuvo un especial recuerdo para todos sus compañeros del mundo del fútbol. "Para mis compañeros futbolistas, ¡qué orgullo haber sido uno de vosotros! La retirada es la muerte del futbolista. Pero parafraseando a Richard Dawkins, todos nosotros vamos a morir algún día, y somos afortunados por ello. La mayoría de las personas nunca van a morir porque nunca van a nacer. El potencial de personas que podría haber estado aquí en nuestro lugar, pero que nunca se calzarán las botas en un estadio superan en número a los granos de arena del Sahara", manifestó.

"Ciertamente, estos 'fantasmas no nacidos' incluyen mayores goleadores que Messi y centrocampistas más precisos que Zizou. Sin embargo, la estupefaciente realidad es que tú y yo, con toda nuestra mediocridad, estamos aquí. Somos de los pocos privilegiados que ganaron la lotería del nacimiento a pesar de toda improbabilidad. ¿Debemos acaso quejarnos de nuestro inevitable regreso a ese estado anterior del que la mayoría nunca han salido?", concluyó.

Granero se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, que le requirió para el primer equipo en 2007, aunque debido a la competencia interna decidió marcharse decido al Getafe durante dos temporadas (2007-09), con 79 partidos y 14 goles con la camiseta azulona.

De vuelta al conjunto blanco, el de Pozuelo de Alarcón consiguió conquistar una Liga (2012), una Copa del Rey (2011) y una Supercopa de España (2012) antes de fichar por el Queens Park Rangers en verano de 2012.

Tras su paso por la Premier League, regresó a LaLiga de la mano de la Real Sociedad (2013-17), la primera campaña como cedido por el conjunto inglés; se quedó tres campañas más en las que las lesiones le impidieron tener continuidad. En 2017 fichó por el RCD Espanyol, de donde salió en 2020 para acabar su carrera en el Marbella de la Segunda División B. Como internacional, ganó el Europeo Sub-19 de 2006 en Polonia.

Europa Press