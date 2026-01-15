Esteban Solari encara al América, donde su dinastía dejó cuentas pendientes

El fútbol mexicano tiene un formato que muchas veces parece injusto y hasta cruel, y más para un equipo de máxima exigencia: el América. Los Solari lo saben bien. Jorge y Santiago acariciaron la gloria con las Águilas, pero no supieron resolver en el momento preciso.

El domingo será el turno de otro representante de la ilustre dinastía argentina, Esteban, quien intentará saldar las cuentas pendientes de su familia cuando su Pachuca reciba al América en la tercera jornada del Clausura de México.

La fecha comenzará el viernes y bajará el telón el domingo, un día antes del choque entre Tigres y el líder y bicampeón Toluca, que revalidará la final del Apertura 2025.

La familia Solari ha tenido una relación constante y cercana con el balompié mexicano, especialmente como directores técnicos.

A sus 45 años, Esteban da continuidad a la dinastía de entrenadores Solari en el balompié azteca que comenzó en la temporada 1995-1996, cuando Eduardo, su padre, llegó para dirigir al Atlas.

El primer gran momento de esta dinastía en México se dio en el torneo Verano 1997 cuando, recién aterrizado, Jorge "El Indio" Solari hizo que las Águilas lideraran la fase regular de manera brillante con 37 puntos en 17 partidos.

- Los fracasos de Jorge y Santiago -

Pero Jorge, hermano de Eduardo, no supo resolver los cuartos de final y fue eliminado con una derrota acumulada de 4-1 ante un emergente y modesto Morelia, a pesar de haber cerrado la llave como local en el estadio Azteca.

El Indio se mantuvo en el América para el Invierno 1997, pero renunció en la penúltima jornada porque su estilo de juego no satisfacía a la dirigencia ni a la afición de las Águilas, a las que no obstante dejó clasificadas para la fase final.

"En América el éxito se logra saliendo campeón, ser segundo o cualquier otro puesto es fracaso. Yo no pude", dijo Jorge Solari en 2021.

El Indio nunca más volvió a dirigir en México, pero en ese año 2021 su sobrino Santiago "El Indiecito" Solari, exentrenador del Real Madrid, se sentó en el banquillo del América.

Las Águilas del Indiecito fueron un equipo de altos vuelos y de estrepitosas caídas. En el Clausura 2021 fueron segundos, aunque con 38 puntos rompieron la marca del tío Solari. Después, en el Apertura 2021, acabaron líderes.

En ambos campeonatos, sin embargo, fueron eliminados en cuartos. La caída más dolorosa fue la del Clausura 2021 ante el Pachuca, que llegó a playoffs vía repechaje, con un marcador global de 5-5 que los dejó fuera por el criterio del gol de visitante.

Santiago Solari no completó el Clausura 2022 y, cesado por malos resultados, se fue de México con las manos vacías.

"Lamento que ese gran esfuerzo no haya sido coronado con un título", dijo Santiago a la distancia al recordar ese año en que el América acumuló 73 puntos en dos torneos.

El exmediocampista ha reconocido que el sistema de liguilla "es muy divertido", pero recomendó a la liga mexicana premiar de alguna forma al líder de la temporada regular con miras a las finales.

- Como una final -

A finales de 2025 un nuevo Solari llegó a dirigir al fútbol mexicano: Esteban, hermano del Indiecito y sobrino del Indio.

Ya había estado en suelo azteca, como jugador, cuando vistió la camiseta de los Pumas entre 2007 y 2008. El Indiecito también actuó de pantalones cortos, con el Atlante (2010), en la recta final de su carrera.

El Tano tomó de emergencia a un Pachuca que estaba clasificado para el play in (repechaje) del Apertura 2025, pero que colapsó en esa instancia ante el Juárez del timonel portugués Pedro Caixinha.

El exdelantero recibió el voto de confianza y se mantuvo al mando para el Clausura 2026, torneo que comenzó con una derrota ante el Guadalajara y un triunfo sobre el León.

Este fin de semana, el argentino espera que sus Tuzos (13°) tengan ante el América (16°), comandado por el técnico brasileño André Jardine, un funcionamiento y un resultado que afiancen su incipiente proyecto.

"Se viene un partido bisagra para nosotros, será como una final. Sabemos que América es un equipo histórico, pero no tenemos dudas de nuestras capacidades. Ya las demostramos el partido anterior, y todavía hay mucho por crecer", dijo Solari, Esteban.