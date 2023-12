La jugadora de la selección española de balonmano Ester Somaza aseguró que sigue "en una nube" tras debutar en un Mundial absoluto con las 'Guerreras', en partido ante Ucrania, y seguir teniendo peso en el último triunfo sobre Argentina (30-23) en la Main Round de la cita mundialista.

"Para mí estar con la selección es un sueño y desde muy chiquitita pensaba en si algún día llegaría este momento y al final pues mira, se me ha dado la oportunidad. Yo creo que no soy consciente, porque no estoy siendo consciente de dónde estoy, sigo como en una nube viviendo un sueño", manifestó en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

Ante Argentina, la lateral catalana fue de menos a más en su aportación al juego y al triunfo nacional. Pero su debut soñado fue ante Ucrania. "En la segunda parte me sentí un poco más a gusto, más metida en el juego. Al principio sí que es verdad que tuve algunos errores, quizá por los nervios del debut, de empezar a jugar. Pero bueno, yo creo que la segunda parte fue mejor y estoy muy contenta por ello", se sinceró.

"El equipo está preparado, faltan ajustar algunas pequeñas cosas, pero yo creo que podemos hacerlo perfectamente y si estamos concentradas y jugando nuestro juego va a salir, seguro", apuntó la jugadora del KH-7 Granollers, nacida en 2004 en Les Franqueses del Vallès.

A sus 19 años, la pasada semana fue la gran sorpresa en la lista de las Guerreras para este Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia, al ser convocada por Ambros Martín para suplir la baja de última hora de Shandy Barbosa. Una convocatoria que le llegó apenas unas horas antes de que lograse, con las Guerreras Júnior, la clasificación para el Campeonato del Mundo 2024 de la categoría de Macedonia del Norte.

Debutó con las Guerreras el 3 de marzo de este año con solo 18 años, en el Torneo Internacional de Batalha. Aquel día, España venció por 35-11 con tres tantos de la joven lateral catalana, que anotó como juvenil 100 goles en 19 partidos internacionales; una media de 5,26 por encuentro.

Ester Somaza es la Guerrera más joven de este Mundial escandinavo, al que llega tras brillar con el Granollers en lo que va de Liga Guerreras Iberdrola. El año pasado, en su estreno en la élite doméstica, firmó 94 goles en 28 partidos y 15 goles en una Copa de la Reina en la que fue finalista.

Se estrenó en este Mundial en la segunda jornada de la fase de grupos, en el triunfo de España por 30-20 frente a Ucrania en el Arena Nord de la ciudad danesa de Frederikshavn. Un choque en el que la jugadora de Granollers anotó tres tantos y sumó minutos de calidad en la primera línea de Ambros Martín, en el que fue su debut en un gran torneo.