Estêvão sale al rescate del Brasil de Ancelotti en el cierre de 2025

Un penalti convertido por Estêvão evitó este martes una derrota de Brasil en el último amistoso de la Seleção de Carlo Ancelotti en el año, al sellar un empate 1-1 con Túnez en preparación para el Mundial 2026.

Estêvão anotó en el minuto 44 en el estadio Pierre-Mauroy, en Lille, Francia, con un impecable cobro de pierna zurda desde los doce pasos.

Es el quinto gol del extremo de 18 años con la camiseta verdeamarela en el ciclo del entrenador italiano, iniciado en junio.

Hazem Mastouri había adelantado a Túnez en el 23.

Lucas Paquetá erró un penalti en el minuto 78 que pudo dar la victoria a Brasil.

El sábado, en Londres, los pentacampeones mundiales habían vencido 2-0 a Senegal con dianas de Estêvão y Casemiro.

Un penalti providencial

Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo y Vinícius Júnior tuvieron esta vez dificultades para asociarse y crear juego.

Si bien sobre los 10 minutos de juego Rodrygo sacó un peligroso tiro que desvió un central, Montassar Talbi, con el arquero Aymen Dahmen vencido, Túnez cerraba espacios a Brasil con una línea de cinco en defensa y lanzaba contragolpes de mucho cuidado.

Justo una contra acabó en el gol de los africanos: Wesley perdió la pelota en la mitad de la cancha y Ali Abdi cruzó un centro en el área que aprovechó Mastouri.

Las mejores ocasiones del Scratch llegaban a pelota quieta.

Un tiro libre cobrado por Rodrygo fue desviado por Dahmen.

Brasil empujó buscando el empate antes del descanso y Yan Valery derribó a Matheus Cunha en el área.

El penalti fue confirmado por el VAR. Estêvão, con seguridad, tomó la pelota para capitalizar la pena máxima con un zurdazo.

Oportunidad perdida

Ancelotti apostó rápido por cambios tras el mediotiempo, con la entrada de un 9 de referencia, Vitor Roque, por Cunha y Danilo por Wesley.

Túnez seguía siendo exigente, con un remate de Elias Saad que salió desviado por muy poco.

La lesión de Éder Militão obligó a Ancelotti a mover de nuevo la defensa, mientras que daba entrada a Lucas Paquetá en zona de volantes y al veterano mediocentro Fabinho, en su primer partido con la selección de Brasil desde el Mundial de Catar 2022.

Vitor Roque presionó, robó la bola en el área y sacó un penalti.

Falló Paqueta, que pateó por encima del travesaño.

Ya en el tiempo agregado el incansable Estêvão rozó un nuevo gol en una jugada individual, pero su remate raso pegó en el palo derecho del meta Dahmen.

Se repitió la sensación de los amistosos de octubre, cuando Brasil goleó 5-0 a Corea del Sur en Seúl y después decepcionó con una inédita derrota 3-2 ante Japón en Tokio.

Alineaciones:

Brasil: Bento - Wesley (Danilo, 46), Marquinhos, Éder Militão (Fabrício Bruno, 60), Caio Henrique - Casemiro (Fabinho, 60), Bruno Guimarães (Lucas Paquetá, 60) - Estêvão, Matheus Cunha (Vitor Roque, 46), Rodrygo (Luiz Henrique, 79), Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Senegal: Aymen Dahmen - Yassine Meriah, Montassar Talbi, Dylan Bronn - Yan Valery, Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Hannibal Mejbri (Firas Chaouat, 87), Ali Abdi (Mortadha Ben Ouanes, 80) - Elias Saad (Elias Achouri, 80), Hazem Mastouri (Ismael Gharbi, 59). DT: Sami Trabelsi.

Árbitro: Jérome Brisard (Francia)

erc/ma