Estevao y Garnacho evitan derrota del Chelsea contra Qarabag (2-2)

Con goles del brasileño Estevao y del argentino Alejandro Garnacho, el Chelsea logró un empate 2-2 este miércoles en su visita al Qarabag, en Azerbaiyán, durante la cuarta jornada de Liga de Campeones.

El ex de Palmeiras adelantó a los Blues en el partido disputado en Bakú (16'), pero los locales reaccionaron antes del descanso, primero con un gol del caboverdiano Leandro Andrade (29') y luego con un penal transformado por el montenegrino Marko Jankovic (39').

En la segunda mitad, durante un contrataque del equipo inglés, Garnacho buscó a Estevao, pero un defensa cortó el pase y el rebote envió el esférico de nuevo a las botas del argentino, que soltó un latigazo con su pierna izquierda para devolver el empate (53').

El Chelsea, vencedor del Mundial de Clubes el pasado verano boreal, evitó así la derrota en Azerbaiyán y suma siete puntos, asentado en los puestos del grupo único que clasifican al repechaje de acceso a octavos de final.

En la siguiente jornada de Liga de Campeones a finales de noviembre los ingleses recibirán al FC Barcelona.

