Esther Alcocer Koplowitz recoge el 'Premio de Oro Eduardo Barrachina 2025', otorgado a FCC

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Cámara de Comercio Española en el Reino Unido ha otorgado su 'Premio Eduardo Barrachina de Oro 2025' a FCC, galardón que fue recogido por Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo, durante una recepción celebrada en la residencia del embajador español en Londres.

La constructora FCC cuenta con más de 25 años de presencia en el Reino Unido e Irlanda, y su cartera incluye proyectos de gran envergadura, las autopistas N6 y M50 en Irlanda, la Universidad Grangegorman en Dublín, el puente Mersey en Liverpool y la ampliación de la pista norte del aeropuerto de Dublín.

Asimismo, FCC también desempeñó un papel clave en el desarrollo de las infraestructuras para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, concretamente el Centro Internacional de Radiodifusión (IBC).

El presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, Juan Carlos Machuca, ha afirmado que el evento es una de las citas anuales más emblemáticas de la Cámara, en la que reconocen "la excelencia, la resiliencia y la innovación" de una empresa española que opera en el mercado británico.

Por su parte, Esther Alcocer Koplowitz, ha declarado: "La pasión, la tenacidad y la resiliencia son los valores que mejor nos definen. Estos son los valores que aprendí de mi madre, Esther Koplowitz, quien mantuvo esta empresa en tiempos difíciles".