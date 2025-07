Esther García, premio Elías Querejeta de la Academia de Cine 2025

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - Productora Esther García ha sido galardonada con el Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine 2025, según ha anunciado la institución presidida por Fernando Méndez-Leite. Este galardón se suma al Premio Nacional de la Cinematografía 2018. La Academia de Cine destaca los 50 años de carrera de Esther García y su modelo de producción asociado a la independencia autoral, que ejerce desde la productora El Deseo. La institución distingue este empeño con el Premio Elías Querejeta 2025, que esta productora independiente recibe con "especial ilusión" y en un momento cinematográfico dulce, con su última producción, dirigida por Oliver Laxe, 'Sirat', premiada en Cannes y con la próxima película de Pedro Almodóvar en pleno rodaje, 'Amarga navidad'. Álex de la Iglesia, Isabel Coixet, Lucrecia Martel, Guillermo del Toro, Diego Galán, Damián Szifron, Belén Macías, Dunia Ayaso y Félix Sabroso, Pablo Trapero y Daniel Calparsoro son algunos de los cineastas con los que ha trabajado Esther García, que a lo largo de su trayectoria ha impulsado a nuevos directores y las coproducciones con Argentina y no ha descuidado el cine documental. La premiada, según la Academia de Cine, asegura que la profesión de producción es "una manera de vivir" y trabaja para que los cineastas "conviertan sus sueños en realidad sin tener que renunciar a nada". García afirma que ser distinguida con un premio que lleva el nombre de Elías Querejeta le alegra especialmente. "Es un referente para todos los productores independientes. Fue una persona carismática, llena de pasión por lo que hacía. Es sin duda el productor que más me ha inspirado", reconoce esta profesional, que también ha dejado su propia impronta en la forma de producir en España. García también ha reivindicado el papel del productor como creador. "Nos pasamos la vida tomando decisiones creativas y la primera es elegir el proyecto", destaca, al igual que "la capacidad para motivar, para crear en el equipo esa pasión de todos a una". "Esa creo que ha sido una de mis misiones", apostilla quien en El Deseo ha hecho posibles 55 obras. La productora entró en El Deseo un año después de su creación e inició un tándem profesional con los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, a los que conoció en 'Matador' en 1986, donde trabajó como ayudante de producción. Desde El Deseo, ha trabajado junto al realizador manchego en todos los títulos posteriores de su filmografía. "Tardé mucho en dar el paso a la producción. Gracias a Agustín y Pedro Almodóvar cuando lo di se me dio bien", rememora García, que señala su compromiso con la obra de Almodóvar. "¿Cómo puedo hacer que Pedro convierta sus sueños en realidad, cómo hacer para que no tenga que renunciar a cosas? Esta ha sido mi misión", recalca. Durante su trayectoria, Esther García ha ganado seis Premios Goya, tres como directora de producción por 'Acción mutante', 'Todo sobre mi madre' y 'La vida secreta de las palabras'; y tres como productora por 'Dolor y gloria', 'Volver' y 'Relatos salvajes'. "Creo que soy querida y respetada, ¿qué más puedo pedir?", afirma la productora cuya máxima satisfacción es "encontrar un proyecto revulsivo". En el futuro, agrega que le gustaría "seguir apoyando a las mujeres" y que sintieran la libertad de Oliver Laxe o Álex de la Iglesia haciendo sus películas, "escribiendo algo sin pensar si iba a ser caro o barato, algo que los conmueva". Esther García comenzó su andadura en 1975, casi por casualidad, colaborando como secretaria en la película 'Pim, pam, pum ¡Fuego!', de Pedro Olea. A partir de esa experiencia se pone como objetivo formar parte de la familia del cine español. Después llegaría la serie 'Curro Jiménez', donde conoció a directores como Joaquín y Rafael Romero Marchent, Pilar Miró, Mario Camus, Francisco Rovira Beleta y Antonio Drove. Una lista que continúa con nombres tan emblemáticos como Mariano Ozores, Fernando Colomo, Fernando Trueba, Gonzalo Suárez y Emilio Martínez-Lázaro, con los que ha trabajado antes de su etapa en El Deseo. A lo largo de su extensa trayectoria ha ejercido como meritoria, secretaria y ayudante de producción, jefa de producción, directora de producción y, desde los años 2000, se vuelca de lleno en su faceta de productora. 'Mi vida sin mí', 'Descongélate', 'La mala educación', 'La vida secreta de las palabras', 'Volver', 'El patio de mi cárcel', 'Todo sobre mi madre', 'Los abrazos rotos', 'La piel que habito', 'Los amantes pasajeros', 'Relatos Salvajes', 'El Clan, Julieta', 'Dolor y gloria', 'Madres paralelas' y 'La habitación de al lado' son algunas de las películas que ha producido esta profesional.