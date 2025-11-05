Esther García recoge el Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine: "Podría firmar todas las películas que él produjo"

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La productora Esther García ha recogido el Premio Elías Querejeta, que otorga la Academia de Cine, de manos del presidente de la institución Fernando Méndez-Leite, y ha agradecido a Pedro y Agustín Almodóvar su apoyo en El Deseo, un premio que reconoce "a la trayectoria de la compañía". "Elías Querejeta ha sido un referente para productores y deseado por directores y directoras. Podría firmar todas y cada una de las películas que produjo", señaló García en el acto de entrega que tuvo lugar este martes por la tarde en la Academia de Cine. La productora ha ensalzado el valor de la "familia" de El Deseo, quienes han conseguido que sus producciones "lleguen a todo el mundo con obras de directoras y directores que en muchos casos han logrado el máximo reconocimiento artístico y de la industria". Por su parte, Méndez-Leite ha destacado la "prolífica" presencia de Esther García en el cine español de las últimas décadas, lo que es "un síntoma de lo importante de su aportación en el oficio". "Ha sabido aprovechar las oportunidades y ha sido generosa a la hora de generar oportunidades para los demás. Muchos cineastas, nacionales e internacionales, no imaginan su carrera sin ella. Nosotros tampoco imaginamos nuestro cine sin tu huella y sin tu trabajo en el presente y en el futuro", ha comentado. Esther García añade este galardón a los seis Premios Goya, el Premio Nacional de la Cinematografía en 2018 y el Premio Donostia 2025 del Festival San Sebastián, entre otros. A lo largo de su carrera ha apoyado todos los trabajos de Almodóvar y películas firmadas por Álex de la Iglesia, Isabel Coixet, Oliver Laxe, Lucrecia Martel, Guillermo del Toro, Diego Galán, Damián Szifron, Belén Macías, Dunia Ayaso y Félix Sabroso, Pablo Trapero y Daniel Calparsoro, entre otros. La premiada se emocionó con las palabras que le dedicaron Agustín Almodóvar, Alberto Iglesias, Azucena Rodríguez y Milena Smit, y las felicitaciones por vídeo de Félix Sabroso, Fernando Colomo, Penélope Cruz, Álex de la Iglesia, Isabel Coixet, Fernando Trueba, Susi Sánchez, Oliver Laxe, Javier Cámara, Andrea Jaurrieta, Damián Szifron, Guillermo del Toro y Tilda Swinton. "Has luchado porque los proyectos de Pedro y de otros directores y directoras producidos por El Deseo llegaran lo más lejos posible. Nos has dado lo mejor de ti todo este tiempo. Muchas gracias por tanto", señaló Agustín Almodóvar, el que ha sido su cómplice en la productora creada junto a su hermano Pedro, y con quien comparte su pasión por el cine. La actriz Milena Smit, que conoció a Esther García en las pruebas de 'Madres paralelas', también mencionó la entrega y entusiasmo de Esther García al cine. "Es una de las mejores productoras del país y me atrevo a decir que del mundo por dedicar su vida al cine, pero sin olvidarse que lo que hay detrás de él son personas, así como por cuidar y sostener, ser el pilar y referente, y siempre hacerlo con una sonrisa en la cara", resaltó la intérprete.