Esther Muñoz (PP) sobre las pulseras: "Es bueno pedir perdón, pero hay muchas mujeres que siguen inquietas"

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha expresado su satisfacción por las disculpas de la Delegada contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, por "los fallos" en las pulseras para controlar maltratadores, aunque ha insistido en la necesidad de adoptar medidas para corregir los problemas.

"Es bueno pedir disculpas, porque muchas mujeres que han estado muy inquietas, que siguen inquietas, generalmente las más vulnerables, las que han denunciado una agresión, que piensan que las pueden volver a agredir en cualquier momento", ha asegurado Muñoz en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha reprochado al Gobierno la falta "de empatía" demostrada hasta ahora.

En este sentido, la portavoz parlamentaria ha recordado la respuestas de miembros del Gobierno a las preguntas del PP en el Congreso sobre los fallos de las pulseras.

"El ministro Bolaños ni siquiera contestó, habló de que la economía española va como un cohete, ni siquiera se refirió a las mujeres que están viviendo esto y la ministra Montero me acabó hablando de prostitución", ha argumentado Muñoz para quien "es incomprensible, una frivolidad absoluta".

Por ello, Muñoz ha asegurado "alegrarse" por las disculpas de la Delegada contra la Violencia de Género pero ha precisado que le "hubiera alegrado más que, cuando supieron del problema, hubieran tomado medidas".

"Eso hubiera sido mejor", ha concluido.