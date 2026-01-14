Estimación cosecha maíz de Argentina sube a récord de 62 millones ton: Bolsa Rosario

BUENOS AIRES, 14 ene (Reuters) - La cosecha de maíz de Argentina del ciclo 2025/26 sería de un récord de 62 millones de toneladas, por encima de los 61 millones estimados previamente, debido a un ajuste positivo en la estimación del área sembrada con el cultivo, dijo el miércoles la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta forma, Argentina, el tercer exportador mundial de maíz, superaría en 9,5 millones de toneladas su actual marca histórica de producción del cereal, del ciclo 2023/24, según la BCR.

No obstante, en su reporte mensual de cultivos de enero, la Bolsa señaló que debido a condiciones cálidas y secas en las últimas semanas, con precipitaciones menores a las esperadas, disminuyó la productividad del cereal.

"Se esperaban mejores rindes en el maíz temprano, pero han quedado atrás estas expectativas. Lo positivo es que se esperan lluvias", dijo la Bolsa, agregando que existía algunos temores por la presencia de la peste llamada "chicharrita" en el norte del país.

Con respecto a la soja 2025/26, la Bolsa de Rosario señaló que gracias a las previsiones de lluvias en importantes zonas productoras en los próximos días, es posible que suba su estimación de cosecha para el grano, de 47 millones de toneladas.

Los productores argentinos ya terminaron de sembrar la soja y la implantación del maíz está prácticamente finalizada.

TRIGO RÉCORD

De acuerdo a la BCR, los agricultores del país también están por recolectar los últimos lotes de trigo del ciclo 2025/26, cuya producción calcula en un récord de 27,7 millones de toneladas. Argentina es un importante exportador internacional del cereal.

(Reporte de Maximilian Heath)