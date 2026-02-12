Estimación cosecha soja de Argentina permanece estable en 48,5 millones de toneladas: Bolsa de Cereales

BUENOS AIRES, 12 feb (Reuters) - La estimación de cosecha para la soja 2025/26 de Argentina permanece estable en 48,5 millones de toneladas, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), con el cultivo necesitando más lluvias en el corto plazo para mantener la previsión.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja.

"Las lluvias de los últimos días se presentaron con marcada heterogeneidad, por lo que aún se requieren nuevos aportes, especialmente en el sur de (la provincia de) Santa Fe y el Centro-Este de (la provincia de) Entre Ríos", dijo la Bolsa en su reporte semanal de cultivos.

El miércoles la BdeC dijo en su reporte agroclimático que en los próximos siete días caerían entre 25 y 75 milímetros de agua en el norte del núcleo agrícola argentino. En el centro de Santa Fe las lluvias llegarían hasta los 100 milímetros.

La Bolsa de Comercio de Rosario el miércoles estimó la cosecha de soja en

48 millones de toneladas

.

MAÍZ

Con respecto al maíz 2025/26, la BdeC también dejó sin cambios su pronóstico de cosecha para el cereal, en 57 millones de toneladas. Según el organismo el estado de los cultivos empeoró en los últimos días y los agricultores están "a la espera de precipitaciones que reviertan el escenario vigente".

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi y Jorge Otaola)