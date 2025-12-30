Estimación cosecha trigo Argentina sube a récord de 27,8 millones de toneladas: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 30 dic (Reuters) - La cosecha de trigo 2025/26 de Argentina sería de un récord de 27,8 millones de toneladas, desde los 27,1 millones estimados previamente, debido a los altos rindes que continúa reportando el cultivo a medida que se acerca al final de su cosecha, dijo el martes la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

Con solo 7,2% del área sembrada con trigo aún por cosechar, la producción del cereal de Argentina, un importante exportador global del cultivo, superaría los 22,4 millones de toneladas recolectados hace cuatro años, hasta ahora la producción de trigo más voluminosa del país, según la Bolsa.

"La generalización de las labores sobre el sur del área agrícola, y fundamentalmente el centro y sudeste bonaerense, continuó arrojando rendimientos iguales o algo superiores a máximos históricos", dijo la BdeC en su reporte semanal de cultivos.

En Argentina los productores están cerrando la campaña de trigo más grande de su historia, con

productores asombrados

por los rendimientos gracias al clima muy favorable que acompañó al cultivo a lo largo del ciclo.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)