Estimación de cosecha de soja de Argentina sube a 48 millones de toneladas: Bolsa Rosario

BUENOS AIRES, 11 feb (Reuters) - La cosecha de soja del ciclo 2025/26 de Argentina sería de 48 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que lo estimado previamente, gracias a buenas condiciones para los cultivos en el oeste y el norte del país, dijo el miércoles la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). "La campaña de soja argentina transita días claves. Lo que suceda con las lluvias en los próximos 10 a 15 días será fundamental", dijo la BCR en su reporte mensual de granos.

En Argentina, el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, muchos lotes de soja atraviesan etapas clave de desarrollo de rendimientos.

Con respecto al maíz 2025/26, la BCR mantuvo su estimación para la cosecha del cereal en un récord de 62 millones de toneladas, y señaló que para el cultivo también serán clave las precipitaciones esperadas para los próximos días. El miércoles la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dijo en su reporte agroclimático que en los próximos siete días caerían entre 25 y 75 milímetros de agua en el norte del núcleo agrícola de Argentina. En el centro de la provincia de Santa Fe las lluvias llegarían hasta los 100 milímetros. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Eliana Raszewski)