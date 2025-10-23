Estimaciones de Cepal para economías de América Latina y el Caribe en 2025 y 2026

SANTIAGO, 23 oct (Reuters) - La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó el martes su estimación de crecimiento para la economía regional al 2,4% para este año y mantuvo su proyección para 2026. La siguiente es una tabla con las previsiones del organismo para la variación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país de la región en 2025 y 2026:

Nueva proyección Proyección 2026

2025 agosto 2025

Argentina 4,3 5,0 3,8

Bolivia 1,0 1,5 0,5

Brasil 2,5 2,3 2,0

Chile 2,6 2,4 2,2

Colombia 2,5 2,5 2,7

Costa Rica 3,8 3,5 3,8

Cuba -1,5 -1,5 0,1

Ecuador 3,0 1,5 2,1

El Salvador 2,8 2,4 2,7

Guatemala 3,7 3,6 4,0

Haití -2,3 -2,3 -1,2

Honduras 3,7 3,2 4,0

México 0,6 0,3 1,3

Nicaragua 3,1 3,1 3,4

Panamá 4,1 4,2 4,2

Paraguay 4,5 4,0 4,0

Perú 3,2 3,1 3,0

Rep. 3,4 3,7 4,3

Dominicana

Uruguay 2,3 2,8 2,2

Venezuela 6,0 2,0 3,0

América Latina 2,4 2,2 2,3

y el Caribe

(Reporte de Natalia Ramos, editado por Ricardo Figueroa)