"Esto es el fin": Los adolescentes australianos se lamentan de la prohibición de las redes sociales

Por Christine Chen

SÍDNEY, 10 dic (Reuters) -

Los adolescentes australianos han acudido por última vez a las redes sociales para despedirse de sus seguidores y llorar la pérdida de las plataformas que marcaron gran parte de sus vidas antes de que el miércoles entrara en vigor una prohibición pionera en el mundo.

En las horas previas a la entrada en vigor de la prohibición a medianoche (1300 GMT del martes), se produjo una oleada de mensajes de despedida de adolescentes, y también de adultos, en plataformas como TikTok, Instagram y Reddit.

"Os echaré de menos", publicó Josh Partington, creador de Melbourne de 29 años, que hace sketches cómicos sobre la vida australiana para más de 75.000 seguidores de TikTok. Australia ha ordenado a diez grandes plataformas, entre ellas TikTok, YouTube de Alphabet e Instagram y Facebook de Meta, que bloqueen a cerca de un millón de usuarios menores de 16 años o se enfrenten a multas masivas.

Solo en TikTok ya se han desactivado unas 200.000 cuentas, según el Gobierno, y en los próximos días se bloquearán "cientos de miles".

Los jóvenes australianos, que han crecido utilizando redes sociales, afrontaron la perspectiva de perder el acceso a sus aplicaciones favoritas con una mezcla de tristeza, humor e incredulidad.

"Os voy a echar mucho de menos, sobre todo los contenidos divertidos", escribió un usuario de TikTok a sus seguidores. "Nos vemos en unos años, pero no sé si mi cuenta seguirá en pie".

"Adiós, nos vemos en el otro lado", decía otro.

Se publicaron ediciones de los memes favoritos de los usuarios, mientras que muchos instaron a sus seguidores a unirse a plataformas alternativas como Yope, Lemon8 y Coverstar, que aún no están cubiertas por la ley.

En Reddit, los usuarios publicaron sus notas de despedida en subreddits como r/teenagers.

"Como autista de 13 años estoy devastado", decía una publicación popular.

"Mi lista de reproducción de más de 1.400 canciones en YouTube será eliminada y Reddit también, tengo cero amigos... Estaré completamente durante los próximos tres años, hasta que cumpla 16".

Algunos permanecieron en hasta la medianoche del martes, publicando clips de relojes en cuenta atrás al ritmo de "Skyfall" de Adele y su letra, "his is the end" ("Esto es el fin").

Otros descargaron su frustración contra el primer ministro de centro-izquierda, Anthony Albanese, que ha perdido 6.000 seguidores en TikTok e Instagram desde el martes.

"Espera a que podamos votar", comentó una persona en la cuenta de TikTok de Albanese.

No todos los adolescentes estaban en contra de la prohibición. "No voy a mentir, la prohibición de las redes sociales es probablemente , dijo un usuario de TikTok. " sentarnos detrás de una pantalla durante horas". (Información de Christine Chen en Sydney; edición de Praveen Menon y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)