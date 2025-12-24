Esto no es lo que Netflix o la NFL esperaban al programar Cowboys-Commanders para Navidad

Esto no es exactamente lo que la NFL y Netflix tenían en mente cuando pensaron que tendrían a los famosos quarterbacks Jayden Daniels vs. Dak Prescott y un enfrentamiento de alto riesgo entre los rivales de la División Este de la Conferencia Nacional, Commanders de Washington y Cowboys de Dallas, en el foco de atención del Día de Navidad.

Tal como están las cosas ahora, es difícil imaginar a muchas personas esperando con ansias un encuentro el jueves entre equipos malos que se perderán los playoffs, y con Daniels, quien ha sido descartado para la temporada después de una serie de lesiones que lo limitaron a solo siete apariciones, haciendo no más que aparecer en la línea lateral con ropa de calle.

"Cuando marcas esos enfrentamientos, eso es exactamente lo que piensas: Esto va a ser genial. Cómo está todo dispuesto: juegos de división aquí al final entre dos juegos de Filadelfia con un juego de Dallas en el medio", dijo el entrenador de Washington, Dan Quinn, cuyo equipo cayó a 4-11 al perder contra los Eagles el sábado pasado y cerrará contra ese mismo club en la semana 18.

"Jugar estos duelos de división, todavía significan mucho. Significan mucho para los jugadores, los entrenadores y los fanáticos", dijo Quinn, quizás tratando de persuadirse a sí mismo y a su vestuario tanto como a cualquier otra persona. "Y esa parte sigue siendo buena, pero no al nivel que querías que fuera".

O cualquiera lo haría, realmente.

"Nunca quieres una temporada como esta", expresó Quinn.

Los Cowboys no han sido tan terribles como los Commanders, que han perdido nueve de sus últimos diez juegos y fueron eliminados hace semanas. Pero un récord de 6-8-1 bajo el entrenador de primer año Brian Schottenheimer después de intercambiar al pasador de élite Micah Parsons a Green Bay significa que Dallas está fuera de la postemporada por segundo año consecutivo.

El propietario Jerry Jones calificó ese resultado como "decepcionante".

"Todos realmente no cumplimos con las expectativas", admitió Jones.

Prescott, Lamb y Pickens lograron números, pero no suficientes victorias

Los Cowboys tienen un pasador de 4.000 yardas, un corredor de 1.000 yardas y dos receptores de 1.000 yardas en la misma temporada por segunda vez en la historia de la franquicia. La otra fue en 2019, cuando Dallas también se perdió los playoffs.

Prescott acaba de asegurar su cuarta temporada de 4.000 yardas, lo que empata el récord de la franquicia de Tony Romo. Javonte Williams tiene la primera temporada de 1.000 yardas de su carrera de cinco años en su debut en Dallas después de un período plagado de lesiones en Denver. CeeDee Lamb y George Pickens han sido una pareja dinámica toda la temporada. Pickens tiene la oportunidad de alcanzar las 1.500 yardas de recepción en su primera temporada de 1.000 yardas tras el intercambio que lo trajo de Pittsburgh. Lamb se quedará corto de su total All-Pro de 1.749 yardas hace dos años, pero ha sido mayormente productivo a pesar de un esguince de tobillo que esencialmente le costó cuatro juegos.

Hace seis años, Dallas terminó 8-8 a pesar de las grandes estadísticas de Prescott (máximo de su carrera de 4.902 yardas por pase), Ezekiel Elliott (1.357 yardas por tierra) y Amari Cooper y Michael Gallup (cada uno con más de 1.100 yardas por recepción).

Smith vuelve a la posición de tackle izquierdo en Dallas

Los Cowboys movieron al guardia izquierdo Tyler Smith a la posición de tackle izquierdo la semana pasada con el suplente Nate Thomas luchando como reemplazo del lesionado Tyler Guyton. Schottenheimer dijo que Smith protegería el lado ciego de Prescott el resto de la temporada.

Smith jugó como tackle izquierdo como novato en 2022, cuando el Pro Bowler perenne Tyron Smith se lesionó en el campamento de entrenamiento y se perdió la mayor parte de la temporada. Los Cowboys pensaron que Tyler Smith podría ser más impactante como guardia, pero su talento podría forzar un movimiento permanente a la posición más importante en la línea.

"Voy a hacer lo que sea mejor para el equipo", dijo Tyler Smith. "Soy un jugador inteligente. Entiendo quién soy, dónde estoy y, en última instancia, para qué me pagan".

Eberflus y Whitt podrían necesitar encontrar nuevos trabajos

Ambos equipos han estado entre los peores en detener a los oponentes durante toda la temporada, y los hombres que comenzaron 2025 como coordinadores defensivos —Matt Eberflus para Dallas y Joe Whitt Jr. para Washington— podrían estar buscando nuevos trabajos pronto. Eberflus se movió de la línea lateral a la cabina de entrenadores el fin de semana pasado, sin señales de que eso hiciera una diferencia. Whitt se movió en la dirección opuesta, de la cabina a la línea lateral, en la semana diez, luego fue despojado de las funciones de llamar las jugadas por Quinn, quien asumió esa responsabilidad en la semana 11.

El escritor de fútbol americano profesional de AP, Schuyler Dixon, en Frisco, Texas, contribuyó a este informe.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes