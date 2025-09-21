Estonia anuncia reunión de Consejo de Seguridad de la ONU por incursión de aviones rusos

Estonia anunció el domingo que el lunes se celebrará, a petición suya, una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de tres aviones rusos en su espacio aéreo.

"El 22 de septiembre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará una reunión de emergencia en respuesta a la flagrante violación del espacio aéreo estonio por parte de Rusia el viernes pasado", indicó un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Ese día tres cazas rusos MiG-31 violaron el espacio aéreo estonio en una zona situada sobre el golfo de Finlandia, una acción calificada de provocación peligrosa por parte de la Unión Europea y la OTAN, aunque Rusia lo negó.

Para interceptar los aviones rusos fueron enviados cazas italianos F-35, asignados a la misión de apoyo a la defensa aérea de la OTAN en los Estados bálticos, junto con aeronaves suecas y finlandesas.

Según el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, la violación es "parte de un patrón más amplio de escalada por parte de Rusia, tanto a nivel regional como global".

"Este comportamiento requiere una respuesta internacional", añadió.

