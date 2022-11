Estonia celebrará elecciones parlamentarias el 5 de marzo

El presidente de Estonia, Alar Karis, ha convocado este martes para el 5 de marzo de 2023 nuevas elecciones parlamentarias, en las que el Partido de la Reforma de la primera ministra, Kaja Kallas, parte con ventaja para seguir en el poder.

"Estas elecciones y la coalición que resulte de ellas decidirán la senda de Estonia durante los próximos cuatro años y más allá", ha afirmado Karis, en un comunicado en el que ha abogado por dejar al margen del debate político "acusaciones e insultos" y ha apelado a la participación ciudadana.

El presidente ha reivindicado la pertenencia de Estonia a la UE y a la OTAN, señalando que ahora los aliados son más necesarios que nunca, "con Rusia librando una guerra en Ucrania". Este conflicto será previsiblemente un tema clave en campaña, en la medida en que Estonia comparte casi 300 kilómetros de frontera con Rusia.

Karis también ha aprovechado para advertir de que estos comicios no pueden ser un "duelo" entre dos partidos y ha advertido de que esta visión "reduccionista" limita las opciones y distorsiona el proceso en su conjunto. "Insto a la población a no separar a los partidos entre grandes partidos de los que todo depende y pequeños partidos de los que no depende nada o casi nada", ha apostillado.

Los sondeos sitúan en segunda posición actualmente al Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE) y, a continuación, al Partido del Centro Estonio. En total, unas 900.000 personas están llamadas a votar en el primer país europeo que introdujo la votación digital, en el año 2005.

Europa Press