Estonia denuncia una violación "sin precedentes" de su espacio aéreo por tres cazas rusos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia denunció que tres cazas rusos MIG-31 violaron este viernes el espacio aéreo de este país báltico, miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

"La incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí durante un total de 12 minutos", indicó la cancillería en un comunicado.

"Rusia ya violó el espacio aéreo estonio en cuatro ocasiones este año, lo cual es en sí mismo inaceptable. Pero la incursión de hoy, en la que participaron tres aviones de combate (...), es de una desfachatez sin precedentes", declaró el jefe de la diplomacia estonia, Margus Tsahkna, citado en el comunicado.

"Este tipo de actos no pueden tolerarse y deben sancionarse con medidas políticas y económicas rápidas", añadió el canciller en la red social X.

El ministerio indicó haber convocado al encargado de negocios de la embajada de Rusia para protestar por esta violación.

Las violaciones anteriores tuvieron lugar el 13 de mayo, el 22 de junio y el 7 de septiembre.

Los países bálticos, todos ellos firmes partidarios de Ucrania, pero que no disponen de aviones de combate propios, han confiado la vigilancia de su espacio aéreo a otros aliados de la OTAN, que asumen esta tarea por turnos. Desde agosto, la misión está a cargo de la aviación italiana.

