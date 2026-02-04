Estonia detiene un barco con destino a Rusia sospechoso de contrabando
COPENHAGUE, 4 feb (Reuters) - La Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia informó el martes por la noche que detuvo en aguas interiores estonias un buque portacontenedores con bandera de las Bahamas que podría estar relacionado con contrabando desde Ecuador.
"Hay motivos para creer que el buque podría haber sido utilizado para el contrabando", afirmó la autoridad en un comunicado. "La unidad especial de la policía K-Commando abordó el buque, tras lo cual este fue detenido bajo supervisión nacional con el fin de llevar a cabo una inspección aduanera".
El buque, llamado Baltic Spirit, se dirigía de Ecuador a San Petersburgo, en Rusia, y no forma parte de la flota paralela rusa ni está sujeto a sanciones de la Unión Europea, añadieron.
El buque portacontenedores refrigerado con bandera de las Bahamas estaba anclado cerca de Tallin el miércoles, tras haber viajado hasta allí desde un puerto de Colombia, según el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic. (Reporte de Stine Jacobsen en Copenhague y Andrius Sytas en Vilna, edición de Terje Solsvik y Louise Rasmussen; Editado en Español por Ricardo Figueroa)