Estonia dice que las incursiones aéreas de Rusia buscan "distraer" a la UE de Ucrania

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, aseguró el martes que las recientes incursiones aéreas de Rusia son un intento de "distraer" a Europa de su apoyo a Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "quiere que hablemos de nosotros mismos, no de Ucrania, no de ayudar a Ucrania, no de frenar a Rusia en Ucrania", declaró Michal a la AFP en una entrevista en Copenhague.

Los dirigentes de la Unión Europea se reúnen esta semana en Dinamarca para abordar el refuerzo de sus defensas y el apoyo a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.

Las reuniones se celebran bajo estrictas medidas de seguridad tras los misteriosos sobrevuelos de drones de los últimos días. Esos incidentes se suman a las violaciones por parte de Rusia del espacio aéreo de Estonia y Polonia.

Michal espera que la cumbre en Copenhague envíe un mensaje fuerte de "unidad y determinación para respaldar a Ucrania y nunca distraernos del tema principal, que es el problema con Rusia".

También insta a sus homólogos europeos a apoyar una nueva propuesta de Bruselas para usar activos rusos congelados y financiar un préstamo de 140.000 millones de euros (unos US$164.000 millones) a Ucrania.

"Los rusos son los agresores, están matando a personas inocentes, civiles. Ellos están causando el daño, así que deberían ser ellos quienes paguen", afirmó.

Una de las prioridades que impulsa Bruselas es la llamada "pared de drones" para detectar y, en última instancia, derribar drones rusos.

