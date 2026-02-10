Estonia dice que Rusia planea aumentar su poder militar para cambiar el equilibrio en Europa

Por Andrius Sytas

Rusia no tiene intención de lanzar un ataque militar contra ningún Estado miembro de la OTAN este año ni el próximo, pero se apresura a reconstruir sus fuerzas mientras Europa intensifica su rearme, según dijo el servicio de inteligencia exterior de Estonia en su informe anual publicado el martes.

Este miembro de la OTAN, que limita con Rusia, ha sido uno de los críticos más feroces de Moscú y un firme defensor de Ucrania.

"Europa debe invertir en defensa y seguridad interna, para que en el futuro Rusia llegue a la conclusión de que no tiene ninguna posibilidad frente a los países de la OTAN", dijo a los periodistas el jefe del servicio, Kaupo Rosin.

"Vemos que los dirigentes rusos están muy preocupados por el rearme europeo, ven que Europa podría ser capaz de llevar a cabo acciones militares independientes contra Rusia en dos o tres años", dijo Rosin. El objetivo de Rusia ahora es "retrasar y obstaculizar" esto, añadió.

La producción de municiones se está expandiendo tan rápidamente que Rusia podrá almacenar suministros para futuras guerras mientras continúa luchando en Ucrania, según el servicio de inteligencia.

Cualquier ataque ruso contra Estonia implicaría el uso de drones en tierra, aire y mar, simultáneamente en todo el territorio estonio, añadió.

