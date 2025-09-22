LA NACION

Estonia: El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este lunes para examinar la entrada de cazas rusos en Estonia

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una reunión extraordinaria para debatir la entrada el viernes de varios cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores de este país, que por primera vez en su historia ha solicitado un encuentro de este tipo.

El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, ha explicado en un comunicado que la entrada de los tres cazas supuso no sólo una violación del espacio aéreo de Estonia sino también un incumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, "que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza".

"Rusia está minando principios que son esenciales para la seguridad de todos los Estados miembro de la ONU. Por eso, es crucial que este tipo de acciones sean resueltas en este órgano, especialmente cuando las comete un miembro permanente del Consejo de Seguridad" como es Rusia, ha dicho Tsahkna.

El Gobierno estonio vincula el incidente del viernes con un patrón recurrente de "escalada" por parte de Rusia para poner a prueba a Europa y a la OTAN. Tsahkna ha apuntado que tanto lo ocurrido en Estonia como otros casos en Polonia o Rumanía "no son incidentes aislados", por lo que "hace falta una respuesta internacional".

