Estonia.- Estonia cierra las carreteras que pasan por territorio ruso por seguridad

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estonia ha decretado el cierre de dos tramos de carretera que atraviesan territorio de Rusia, después de que el avistamiento de militares rusos sobre la vía haya evidenciado para las autoridades los riesgos de seguridad que implica la utilización de la vía.

La ruta que conecta las localidades estonias de Lutepaa y Sesniki atraviesa Rusia en dos breves tramos de 30 metros y un kilómetro. Los acuerdos entre los dos países permiten a los ciudadanos de Estonia atravesar Rusia siempre y cuando no se detengan en ningún momento.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, ha anunciado este jueves tras una reunión del Gobierno y una evaluación del "nivel de amenaza" que la carretera permanecerá cerrada hasta construir una vía alternativa. Entiende que usar estas vías conlleva riesgo" porque "la actividad rusa ha aumentado" y el acuerdo que contempla el tránsito sin detenerse "no es viable si hay personas armadas" en la zona, según la televisión pública ERR.

El Gobierno espera terminar "en un par de meses" la construcción de una primera alternativa, con vistas a que la carretera que se usará "en el futuro" pueda estar completada en aproximadamente un año. Para este fin, las autoridades han acelerado también las evaluaciones de impacto ambiental.