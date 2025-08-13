LA NACION

Estonia expulsa a un diplomático ruso por actividades contrarias al "orden constitucional" y la "estabilidad"

Estonia expulsa a un diplomático ruso por actividades contrarias al "orden constitucional" y la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estonia expulsa a un diplomático ruso por actividades contrarias al "orden constitucional" y la...
Estonia expulsa a un diplomático ruso por actividades contrarias al "orden constitucional" y la...LIBKOS - AP

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estonia ha declarado persona 'non grata' al primer secretario de la Embajada rusa, que deberá abandonar el país por su implicación en "actividades contra el orden constitucional y la estabilidad interna", en un nuevo capítulo del pulso político y diplomático entre los dos vecinos.

El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, ha asegurado en un comunicado que el diplomático señalado había participado de manera "directa y activa" en actividades sospechosas, con el objetivo además de "dividir" a la sociedad estonia y colaborar en la violación de las sanciones impuestas contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Con esta orden, según Tsahkna, Estonia demuestra que "no permitirá ninguna acción orquestada y organizada por un Estado extranjero", un mensaje que el Ministerio también ha trasladado al encargado de negocios de la Embajada rusa, convocado en persona a la sede ministerial. Asimismo, el Gobierno informará del "incidente" a otros aliados, reza la nota oficial.

El Ejecutivo de Estonia ya había adoptado en otras ocasiones medidas de este calibre, a las que suele responder Rusia con una expulsión equivalente, apelando al principio de reciprocidad que rige las relaciones internacionales.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo activar el “modo osito marrón” de WhatsApp
    1

    Cómo activar el “modo osito marrón” de WhatsApp

  2. El tiempo en la Ciudad: ¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
    2

    El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

  3. La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de la empresa que tiene contratado a Santiago Caputo
    3

    La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado

  4. Fallo por el caso YPF: sería inminente una definición en EE.UU. sobre el embargo
    4

    Fallo por el caso YPF: es inminente una definición en EE.UU. sobre el embargo

Cargando banners ...