Estonia expulsa a un diplomático ruso por violar sanciones

ESTOCOLMO, 13 ago (Reuters) -

Estonia expulsa a un diplomático ruso por violación de las sanciones y otros delitos contra el Estado, según informó el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores del país báltico, lo que llevó a Moscú a decir que tomaría represalias.

El primer secretario de la embajada rusa en Tallin ha sido declarado "'persona non grata'" y debe abandonar Estonia, dijo el ministerio, sin dar el nombre del diplomático.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexéi Fadeev, dijo que la expulsión era un acto hostil y que Moscú respondería.

Las relaciones diplomáticas entre Moscú y Estonia, Estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea, se han deteriorado fuertemente tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

"La continua interferencia de la embajada rusa en los asuntos internos de la República de Estonia debe terminar", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, en un comunicado.

Un ciudadano estonio ha sido condenado por delitos relacionados con el caso, dijo el ministerio, sin dar más detalles.

Tampoco dio detalles sobre qué sanciones se habían infringido. Los países occidentales han impuesto un amplio abanico de sanciones económicas a Rusia por su invasión de Ucrania. (Información de Anna Ringstrom; edición de Terje Solsvik y Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)