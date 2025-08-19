Estonia recomienda a sus ciudadanos no viajar a Rusia ante riesgo de ser detenidos "por sus opiniones"

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia ha recomendado a sus ciudadanos que se abstengan por completo de viajar a Rusia ante el riesgo de ser detenidos "por sus opiniones", o incluso ser forzados a luchar en la guerra de Ucrania, según una última actualización este martes de su alerta de viajes.

Las autoridades estonias, así como su Embajada en Moscú, han afirmado haber tenido acceso a "varios casos" en los que sus ciudadanos "han llamado la atención de las fuerzas de seguridad rusas precisamente por sus opiniones", no solo por sus críticas a la guerra de Ucrania, sino a cualquier política oficial del Kremlin.

Asimismo, ha asegurado que Rusia es capaz de presionar a ciudadanos extranjeros detenidos bajo sospecha de haber cometido algún delito para que se alisten en las Fuerzas Armadas "con el objetivo de enviarlos a luchar en Ucrania".

De igual forma, ha instado a los estonios que se encuentran en Rusia que valoren si su presencia allí es absolutamente necesaria y ha advertido de que el margen de maniobra de las autoridades consulares es limitado en el caso de las personas con doble nacionalidad, incluido en lo que tiene que ver con la movilización a filas.