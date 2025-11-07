Estos son los aeropuertos que reducirán vuelos en EE. UU. por el cierre del gobierno

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) está obligando a las aerolíneas a reducir el 10% de sus vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país para reducir la presión sobre los controladores de tráfico aéreo durante el cierre del gobierno en curso y garantizar que volar siga siendo seguro.

Los recortes entraron en vigor el viernes. Los viajeros deben consultar con sus aerolíneas para ver si su vuelo ha sido cancelado. Aquí hay una lista de los aeropuertos afectados:

1. Anchorage International en Alaska

2. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia

3. Boston Logan International en Massachusetts

4. Baltimore/Washington International en Maryland

5. Charlotte Douglas International en Carolina del Norte

6. Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky

7. Campo del amor de Dallas en Texas

8. Ronald Reagan Washington National en Virginia

9. Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado

10. Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas

11. Condado metropolitano de Wayne de Detroit en Michigan

12. Newark Liberty International en Nueva Jersey

13. Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida

14. Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái

15. Pasatiempo de Houston en Texas

16. Washington Dulles International en Virginia

17. George Bush Houston Intercontinental en Texas

18. Internacional de Indianápolis en Indiana

19. John F. Kennedy International en Nueva York

20. Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

21. Los Ángeles International en California

22. Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

23. Orlando International en Florida

24. Chicago Midway International en Illinois

25. Memphis International en Tennessee

26. Aeropuerto Internacional de Miami en Florida

27. Minneapolis/St Paul International en Minnesota

28. Internacional de Oakland en California

29. Ontario International en California

30. Chicago O'Hare International en Illinois

31. Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón

32. Internacional de Filadelfia en Pensilvania

33. Phoenix Sky Harbor International en Arizona

34. Internacional de San Diego en California

35. Louisville International en Kentucky

36. Seattle/Tacoma International en Washington

37. Internacional de San Francisco en California

38. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah

39. Teterboro en Nueva Jersey

40. Tampa International en Florida

1. Anchorage International en Alaska

2. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia

3. Boston Logan International en Massachusetts

4. Baltimore/Washington International en Maryland

5. Charlotte Douglas International en Carolina del Norte

6. Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky

7. Campo del amor de Dallas en Texas

8. Ronald Reagan Washington National en Virginia

9. Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado

10. Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas

11. Condado metropolitano de Wayne de Detroit en Michigan

12. Newark Liberty International en Nueva Jersey

13. Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida

14. Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái

15. Pasatiempo de Houston en Texas

16. Washington Dulles International en Virginia

17. George Bush Houston Intercontinental en Texas

18. Internacional de Indianápolis en Indiana

19. John F. Kennedy International en Nueva York

20. Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

21. Los Ángeles International en California

22. Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

23. Orlando International en Florida

24. Chicago Midway International en Illinois

25. Memphis International en Tennessee

26. Aeropuerto Internacional de Miami en Florida

27. Minneapolis/St Paul International en Minnesota

28. Internacional de Oakland en California

29. Ontario International en California

30. Chicago O'Hare International en Illinois

31. Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón

32. Internacional de Filadelfia en Pensilvania

33. Phoenix Sky Harbor International en Arizona

34. Internacional de San Diego en California

35. Louisville International en Kentucky

36. Seattle/Tacoma International en Washington

37. Internacional de San Francisco en California

38. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah

39. Teterboro en Nueva Jersey

40. Tampa International en Florida

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.