Estos son los cardenales de EEUU que votarán por el próximo papa

En Estados Unidos residen 10 de los 133 cardenales elegibles para votar por el próximo papa. Esta cifra supera a la de cualquier otro país, con la excepción de Italia, donde viven 17 de los electores que se reunirán el miércoles en la capilla Sixtina del Vaticano para el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco.

Solo cuatro de los electores estadounidenses ejercen activamente como arzobispos en Estados Unidos: Timothy Dolan, de Nueva York; Blase Cupich, de Chicago; Joseph Tobin, de Newark, Nueva Jersey; y Robert McElroy, de Washington. Otros dos son arzobispos jubilados: Daniel DiNardo, de Galveston-Houston, y Wilton Gregory, de Washington.

Los otros cuatro han tenido una larga trayectoria de servicio en el Vaticano: Robert Prevost, James Michael Harvey, Raymond Burke y Kevin Farrell. A continuación, los perfiles de los cardenales electores de Estados Unidos:

Raymond Burke

Burke, de 76 años, un católico tradicionalista acérrimo, chocaba a menudo con Francisco, quien era mentalidad más reformista. Nacido en Wisconsin, fue obispo allí antes de convertirse en arzobispo de San Luis, de 2004 a 2008. El papa Benedicto XVI nombró cardenal a Burke, en 2010, tras designarlo prefecto de la Signatura Apostólica, el tribunal supremo del Vaticano. Luego de ser destituido de ese puesto por Francisco, en 2014, lo nombró cardenal patrono de los Caballeros de Malta, un cargo prestigioso pero limitado. Allí también, Burke y Francisco se enfrentaron por una crisis de gobernanza en la orden caballeresca y Francisco lo apartó. Burke ha sido franco al afirmar que los políticos católicos no deberían comulgar si apoyan el derecho al aborto.

Blase Cupich

Cupich, de 76 años, arzobispo de Chicago, fue asesor de Francisco y formó parte de varios comités del Vaticano. Se le considera moderado, dado que ha compaginado la defensa de las enseñanzas católicas conservadoras en temas sociales como el matrimonio igualitario y el aborto con la defensa de respuestas compasivas a las comunidades afectadas. Cupich, quien heredó las crisis de abuso sexual del clero en las diócesis que lideró, ayudó a impulsar reformas para combatir el problema. Nacido en Omaha, Nebraska, fue ordenado sacerdote en 1975 y nombrado por el papa Juan Pablo II como obispo de Rapid City, Dakota del Sur, en 1998. Benedicto lo trasladó en 2010 a Spokane, Washington. En 2014, Francisco —en su primer nombramiento importante como papa en Estados Unidos— lo nombró arzobispo de Chicago, y luego cardenal, en 2016.

Daniel DiNardo

DiNardo, de 75 años, se jubiló este año como arzobispo de Galveston-Houston, la quinta diócesis más grande de Estados Unidos, con 1,7 millones de católicos. DiNardo fue ordenado en su diócesis natal de Pittsburgh, en 1977. Obtuvo títulos de universidades católicas en Washington y en Roma, y trabajó en la oficina del Vaticano donde supervisó los nombramientos de obispos. Se desempeñó como obispo de Sioux City, Iowa, antes de mudarse a Houston en 2004. DiNardo fue nombrado cardenal en 2007 por Benedicto. Fue presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), de 2016 a 2019, una época convulsa en la que la USCCB enfrentó acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales por parte de sacerdotes. DiNardo compartió el firme apoyo de Francisco a los migrantes, a la vez que defiende las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre la sexualidad.

Timothy Dolan

Dolan, de 75 años, ha sido arzobispo de Nueva York desde 2009. Previamente, sirvió casi siete años como arzobispo de Milwaukee. Creció en Missouri, donde fue ordenado sacerdote en 1976. Entre otras funciones, fue presidente de Catholic Relief Services (Servicios Católicos de Auxilio), la agencia oficial de la comunidad católica estadounidense para la ayuda humanitaria internacional, y presidió la USCCB durante un período. En 2012, Benedicto lo nombró cardenal. Dolan es considerado ampliamente como conservador, y en 2018 publicó una columna en el periódico The Wall Street Journal titulada “Los demócratas abandonan a los católicos”. No obstante, en 2023, escribió una carta de bienvenida para una conferencia en la Universidad de Fordham para celebrar los programas de divulgación dirigidos a los católicos de la comunidad LGBTQ+.

Kevin Farrell

Farrell, de 77 años, fue elegido por Francisco en 2019 como camarlengo, el funcionario del Vaticano que dirige la Santa Sede tras la muerte de un papa y antes de la elección de otro. Farrell nació en Dublín en 1947, ingresó en la orden religiosa de los Legionarios de Cristo, en 1966, y fue ordenado sacerdote en 1978. La dejó seis años después —antes de que se revelara que su fundador era un pedófilo— y se convirtió en sacerdote de la Arquidiócesis de Washington. Trabajó en varias parroquias y ayudó a administrar las finanzas de la arquidiócesis. Se convirtió en obispo auxiliar de Washington en 2001, y sirvió bajo el mando del excardenal Theodore McCarrick antes de convertirse en obispo de Dallas, en 2007.

Wilton Gregory

Francisco designó a Gregory para dirigir la Arquidiócesis de Washington, en 2019, y lo convirtió en el primer cardenal negro de Estados Unidos en 2020. Gregory, de 77 años, se jubiló este año de la dirección de la prominente arquidiócesis, a la cual guio durante un período de gran agitación. Sus dos líderes anteriores, McCarrick y el cardenal Donald Wuerl, estuvieron implicados en una nueva ola de escándalos de abusos sexuales por parte del clero. Gregory ha apoyado la justicia social y la solidaridad con los inmigrantes. Destacó por su enfoque relativamente inclusivo hacia los católicos LGBTQ+. En enero, dijo a un grupo LGBTQ+: “Me disculpo por propia mi falta de valentía para brindar sanación y esperanza, y pido perdón”. Gregory nació en Chicago y fue ordenado allí en 1973. Se desempeñó como obispo auxiliar a partir de 1983. Tras 11 años como obispo en Belleville, Illinois, Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Atlanta en 2004.

James Michael Harvey

Harvey, de 76 años, ha desarrollado una larga carrera en el Vaticano, primero como diplomático y más recientemente como administrador de la Casa Pontificia. Nacido en Milwaukee, estudió en el seminario de allí antes de completar su formación en Roma. Fue ordenado sacerdote por el papa Pablo VI en Roma, en 1975, e ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1980. Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Casa Pontificia en 1998, donde gestionó las actividades oficiales del papa. Benedicto XVI lo nombró cardenal en 2012.

Robert McElroy

Francisco nombró a McElroy arzobispo de Washington en enero, con lo que designó a uno de sus aliados más progresistas para dirigir la Iglesia católica en la capital estadounidense al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. McElroy criticó las amenazas de Trump de realizar deportaciones masivas de inmigrantes, y las calificó de “incompatibles con la doctrina católica”. Francisco nombró a McElroy obispo de San Diego en 2015 y lo elevó a cardenal en 2022. McElroy, de 71 años, fue uno de los pocos obispos estadounidenses que criticaron una campaña para excluir de la comunión a los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto. También ha expresado su apoyo para una mayor inclusión de la comunidad LGBTQ+ en la Iglesia. Originario de San Francisco, McElroy obtuvo una licenciatura en Harvard, una maestría y un doctorado en Stanford, y otro doctorado en la Universidad Gregoriana, en Roma.

Robert Francis Prevost

Prevost, de 69 años y nacido en Chicago, es prefecto del poderoso Dicasterio para los Obispos, en el Vaticano, encargado de examinar las nominaciones de obispos en todo el mundo. Tiene una amplia experiencia en Perú, primero como misionero y después como arzobispo. Francisco le siguió la pista durante años y lo envió a dirigir la diócesis de Chiclayo, Perú, en 2014. Ocupó ese puesto hasta 2023, cuando Francisco lo trasladó a Roma para su cargo actual.

Joseph Tobin

Tobin, de 72 años, es arzobispo de Newark, Nueva Jersey, y veterano de la burocracia vaticana. Habla cinco idiomas. Originario de Detroit, fue ordenado sacerdote en 1978 y obtuvo una maestría en educación religiosa y teología en el Seminario Mount St. Alphonsus, en Esopus, Nueva York. Benedicto nombró a Tobin secretario de la oficina del Vaticano que supervisa las órdenes religiosas, en 2010. Se dice que Tobin generó malestar al intentar recomponer los lazos deteriorados con las monjas estadounidenses, quienes enfrentaban críticas de que se habían vuelto demasiado liberales. Benedicto lo designó arzobispo de Indianápolis en 2012. Francisco lo nombró cardenal y arzobispo de Newark en 2016. Tobin recibió a refugiados sirios en Indiana a pesar de la oposición de Mike Pence, el entonces gobernador. Tiene una postura receptiva hacia las personas de la comunidad LGBTQ+. ___ Siete cardenales estadounidenses no son electores del cónclave por tener 80 años o más: Edwin O’Brien, Roger Mahony, Adam Maida, Seán Patrick O’Malley, Justin Rigali, James Francis Stafford y Donald Wuerl. ___

Las periodistas de la AP Holly Meyer y Tiffany Stanley contribuyeron a este despacho. ___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.