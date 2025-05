"Estoy al principio de mi viaje", dice Draper tras perder la final en Madrid

El británico Jack Draper, número 6 del mundo, afirmó este domingo tras perder la final del Masters 1000 de Madrid que su trayectoria como profesional acaba de echar a rodar.

"Siento que aún hay aspectos de mi juego en los que realmente puedo mejorar, y eso es muy motivador para mí, mi entrenador y mi equipo; sinceramente siento que estoy al principio de mi viaje", declaró Draper en rueda de prensa después de su derrota ante el noruego Casper Ruud.

"Voy a seguir mejorando y seguir empujando duro y mantener estos momentos difíciles en mi cabeza (derrota) para seguir llevándome a mí mismo para ser mejor", prosiguió el zurdo de 23 años.

El de Sutton no se considera favorito ante los rivales. "Estamos al mismo nivel y cuando competimos, empezamos desde cero, y quien sea mejor ese día gana", recalcó el ganador de Indian Wells.

Draper reconoció que le duele haber caído ante Ruud pero que ha disfrutado de las victorias que ha cosechado en la capital española.

"He tenido un montón de partidos y tal vez esta derrota y tal vez estar en una final y no llegar a ganarla solo me ayuda a alimentar mi fuego un poco", señaló el jugador, antes de subrayar que se siente orgullo de la forma en la que ha jugado los primeros meses de esta temporada: "Creo que lo más emocionante es que hay mucho más por venir".

